«Слава Украине»: в РФ чеченец устроил погром в магазине, послав россиян вслед за их кораблем — видео
Чеченец указал россиянам на их место (Фото:Скриншот видео Роисся24/Facebook)
В Нижневартовске чеченец, возмущенный сервисом в одном из местных магазинов, напомнил россиянам о позорных потерях ВС РФ в Украине.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, как работники магазина безуспешно пытаются заставить мужчину оплатить разбитую бутылку пива, угрожая привлечь его к ответственности.
В свою очередь чеченец поставил их на место, заявив, что ни полиция, ни суды ему ничего сделать не смогут.
При этом он выразил свое удовлетворение в связи с тем, что украинцы, «слава Богу», уничтожают российских захватчиков в огромных количествах, после чего послал своих оппонентов «след за российским кораблем».
«Вы как щенки… Слава Америке, слава Украине», — заявил кавказец.
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