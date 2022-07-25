«Слава Украине»: в РФ чеченец устроил погром в магазине, послав россиян вслед за их кораблем — видео 25 июля, 14:12 Чеченец указал россиянам на их место (Фото:Скриншот видео Роисся24/Facebook)

В Нижневартовске чеченец, возмущенный сервисом в одном из местных магазинов, напомнил россиянам о позорных потерях ВС РФ в Украине.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как работники магазина безуспешно пытаются заставить мужчину оплатить разбитую бутылку пива, угрожая привлечь его к ответственности.

Видео дня

В свою очередь чеченец поставил их на место, заявив, что ни полиция, ни суды ему ничего сделать не смогут.

При этом он выразил свое удовлетворение в связи с тем, что украинцы, «слава Богу», уничтожают российских захватчиков в огромных количествах, после чего послал своих оппонентов «след за российским кораблем».

«Вы как щенки… Слава Америке, слава Украине», — заявил кавказец.

18+

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.