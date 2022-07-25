«Слава Украине»: в РФ чеченец устроил погром в магазине, послав россиян вслед за их кораблем — видео

25 июля, 14:12
Чеченец указал россиянам на их место (Фото:Скриншот видео Роисся24/Facebook)

Чеченец указал россиянам на их место (Фото:Скриншот видео Роисся24/Facebook)

В Нижневартовске чеченец, возмущенный сервисом в одном из местных магазинов, напомнил россиянам о позорных потерях ВС РФ в Украине.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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На нем видно, как работники магазина безуспешно пытаются заставить мужчину оплатить разбитую бутылку пива, угрожая привлечь его к ответственности.

Видео дня

В свою очередь чеченец поставил их на место, заявив, что ни полиция, ни суды ему ничего сделать не смогут.

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При этом он выразил свое удовлетворение в связи с тем, что украинцы, «слава Богу», уничтожают российских захватчиков в огромных количествах, после чего послал своих оппонентов «след за российским кораблем».

«Вы как щенки… Слава Америке, слава Украине», — заявил кавказец.

18+

https://www.facebook.com/watch?v=456962566250410
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Россияне Чеченцы Война России против Украины

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