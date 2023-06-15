Конспиролог-тугодум. Шесть недостатков Путина, которые привели Россию к поражению — Аслунд 15 июня, 00:32 Путин мало изменился ментально по сравнению с началом чиновничьей карьеры, считает Андерс Аслунд (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

На шестнадцатый месяц войны в Украине ограниченность Владимира Путина, берущая начало в его молодости, проявилась в полной мере, пишет в своей колонке экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Вспоминая свое знакомство с Путиным в 1990-е, он пишет о нем как о «замкнутом зануде». Фортуна и содействие окружения первого президента России Бориса Ельцина вывели чиновника из Санкт-Петербурга на вершину иерархии, однако «его многочисленные недостатки и слабости теперь выходят на первый план», отмечает Аслунд.

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Он выделил шесть черт, которые более всего навредили развитию Путина как государственного деятеля и довели Россию до неизбежного краха.