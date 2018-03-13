Скрипку Эйнштейна продали в Нью-Йорке более чем за 500 тысяч долларов

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Анонимный покупатель отдал за инструмент 516 500 долларов
Фото: tut-cikavo.com

Анонимный покупатель отдал за инструмент 516 500 долларов

В Нью-Йорке на аукционе Bonhams продали скрипку автора теории относительности Альберта Эйнштейна, передает The Times of Isral. 

Анонимный покупатель отдал за скрипку 516 500 долларов, хотя организаторы аукциона предполагали, что ее заберут за 150 тысяч.

Как сообщается, скрипку сделал мастер Оскар Штегер в 1933 году . Внутри инструмента есть надпись: "Сделано для величайшего в мире ученого Альберта Эйнштейна. От Оскара Штегера". 

Спустя годы Эйнштейн подарил скрипку сыну дворника Уильяму Хибсу, который занимался научной деятельностью в Принстонском университете.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Вене продали фотокамеру Leica за 2,4 миллиона евро.

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