28 сентября 2018, пятница

Скрипаль сотрудничал с разведслужбами четырех стран НАТО - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сергей Скрипаль
Фото: скрин видео

Сергей Скрипаль

Отравленный в Великобритании бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль сотрудничал с разведывательными органами четырех стран НАТО, сообщило немецкое издание FOCUS.

По информации неназванного представителя контрразведки НАТО, при помощи Скрипаля были разоблачены некоторые шпионы ГРУ. Отмечается, что сотрудничество с зарубежными спецслужбами длилось до 2017 года.

FOCUS отмечает, что в 2012 году Скрипаль в сопровождении представителей Службы британской внешней разведки MI6 отправился в Прагу, где "сдал" чешским спецслужбам российские шпионские сети.

Смотрите также

Летом 2016 года Скрипаль, как пишет издание, возможно, рассекретил трех российских разведчиков в Эстонии.

Кроме того, Скрипаль сотрудничал с секретной службой Испании. Согласно информации FOCUS, бывший российский военный разведчик способствовал разоблачению связей российской мафии на Коста-дель-Соле с влиятельными политиками и официальными лицами в Москве.

Смотрите также

Источник в НАТО не исключил, что работа Скрипаля на спецслужбы западных стран по выявлению российских шпионов и была настоящей причиной покушения на его убийство.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове