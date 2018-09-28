Скрипаль сотрудничал с разведслужбами четырех стран НАТО - СМИ

Отравленный в Великобритании бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль сотрудничал с разведывательными органами четырех стран НАТО, сообщило немецкое издание FOCUS.
По информации неназванного представителя контрразведки НАТО, при помощи Скрипаля были разоблачены некоторые шпионы ГРУ. Отмечается, что сотрудничество с зарубежными спецслужбами длилось до 2017 года.
FOCUS отмечает, что в 2012 году Скрипаль в сопровождении представителей Службы британской внешней разведки MI6 отправился в Прагу, где "сдал" чешским спецслужбам российские шпионские сети.
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Летом 2016 года Скрипаль, как пишет издание, возможно, рассекретил трех российских разведчиков в Эстонии.
Кроме того, Скрипаль сотрудничал с секретной службой Испании. Согласно информации FOCUS, бывший российский военный разведчик способствовал разоблачению связей российской мафии на Коста-дель-Соле с влиятельными политиками и официальными лицами в Москве.
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Источник в НАТО не исключил, что работа Скрипаля на спецслужбы западных стран по выявлению российских шпионов и была настоящей причиной покушения на его убийство.
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