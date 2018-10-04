Скрипаль мог контактировать с СБУ – журналист

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в марте 2018 года в британском Солсбери, контактировал со Службой безопасности Украины, пишет журналист Марк Урбан в своей книге The Skripal Files.
Урбан отмечает, что сам Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ, но по данным журналиста, он все же встречался с украинскими контрразведчиками, сообщает Русская служба Би-би-си.
Урбан предполагает, что Скрипаль мог консультировать СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины.
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Ранее сообщалось, что в книге The Skripal files говорится о том, что бывший российский разведчик большую часть времени проводил дома перед телевизором, следя за новостями российского пропагандистского Первого канала, и, несмотря на свое положение, "во многом разделял позицию российских властей".
В частности, Скрипаль поддержал захват Россией в 2014 году Крыма и пренебрежительно отзывался об украинцах.
Также в книге Урбан пишет, что разведывательные службы Великобритании получили от Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева.
Кроме того, в книге указывается, что после пяти недель комы Скрипаль не мог поверить в то, что за покушением на него стояла Россия.
4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Врачам удалось стабилизировать их состояние и через несколько месяцев они были выписаны из больницы.
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Чепигу.
В Кремле эту информацию не подтверждают.
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