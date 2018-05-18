Скотланд-Ярд заявил о продолжении расследования дела Скрипалей

Полиция не раскрывает меры безопасности в отношении Скрипалей

Детективы британского Скотланд-Ярда продолжают расследовать отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном после выписки Скрипаля из больницы.

"Это комплексное расследование, детективы продолжают собирать и объединять все доказательства для установления полных фактов и обстоятельств, лежащих в основе этой страшной атаки", - отметили правоохранители.

Отмечается, что принятые меры безопасности и защиты в отношении Скрипалей не обнародуют в интересах фигурантов дела.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипаль пришли в себя.

10 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери. Месяцем позже, 18 мая, стены медицинского учреждения покинул и Сергей Скрипаль.