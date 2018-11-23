23 ноября 2018, пятница

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

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Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин
Фото: скриншот

Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь. 

Видеозаписи размещены на сайте полиции Лондона.

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта", - говорится в сообщении.

Также на сайте опубликованы фотографии флакона, где находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.

Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Фото: news.met.police.uk

 

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

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