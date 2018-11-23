Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь.
Видеозаписи размещены на сайте полиции Лондона.
"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта", - говорится в сообщении.
Также на сайте опубликованы фотографии флакона, где находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.
4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.
Смотрите также
- Не верил в покушение, ненавидел Ельцина, передавал секреты через жену. Что стало известно о Скрипале из новой книги-расследования
- Секс, наркотики и Новичок: СМИ узнали о развлечениях Боширова и Петрова перед отравлением Скрипалей
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.
Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.
Смотрите также
- Захватывали государственные учреждения на Востоке Украины. Что получили агенты ГРУ Чепига и Мишкин за службу РФ
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования