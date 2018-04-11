Скотланд-Ярд обнародовал официальное обращение Юлии Скрипаль

Пострадавшая в результате отравления нервно-паралитическим газом Юлия Скрипаль заявила, что находится в безопасности и на данный момент не нуждается в помощи российских дипломатов в Великобритании.

Об этом говорится в обращении Скрипаль, обнародованном на сайте Скотланд-Ярда.

"Я знаю о контактах российского посольства, которое любезно предложило мне помощь. В настоящий момент я не желаю воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении от имени Скрипаль.

Она также поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за ее заботу, но попросила не приезжать и не пытаться связаться. Юлия подчеркнула, что ни у кого, в том числе Виктории Скрипаль, нет полномочий говорить от ее имени или имени ее отца, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Она также попросила СМИ воздержаться от интервью и попыток связаться с ней. "На данный момент я не хочу общаться с прессой или средствами массовой информации. Я обращаюсь к их пониманию и терпению, пока я пытаюсь свыкнуться с моим нынешним положением", - сказала она.

Юлия Скрипаль добавила, что продолжает страдать от последствий воздействия нервно-паралитического вещества. По ее словам, Сергей Скрипаль продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии.

"Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя лучше, но я пока недостаточно здорова", - говорится в заявлении.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.