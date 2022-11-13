Скончался иранец, проживший 18 лет в аэропорту Парижа. О его истории Спилберг снял фильм

13 ноября, 11:49
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Мехран Карим Нассери (Фото:Saint Martin/Wikipedia)

Мехран Карим Нассери (Фото:Saint Martin/Wikipedia)

В аэропорту имени Шарля де Голля в Париже умер иранец Мехран Карим Нассери, который прожил там 18 лет. Его история вдохновила Стивена Спилберга снять фильм Терминал с Томом Хэнксом и Кэтрин Зетой-Джонс.

Об этом сообщает ВВС.

Нассер, который родился в 1945 году в иранской провинции Хузестан, прилетел в Европу в поисках своей матери. Он неудачно пытался получить политическое убежище в Великобритании, Нидерландах и Германии, но из-за отсутствия правильных иммиграционных документов был выслан. Он также провел несколько лет в Бельгии.

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После этого он оказался во Франции, и поселился в аэропорту имени Шарля де Голля. Иранец прожил там с 1988 до 2006 год. Он продолжал там жить, даже когда получил статус беженца и право остаться во Франции в 1999 году. В 2006 году он был доставлен в больницу для лечения неназванной болезни.

История Нассери привлекла внимание мировых СМИ, а вокруг него выросла неформальная сеть поддержки. После лечения он жил в общежитии на деньги, полученные благодаря выходу фильма Спилберга.

Незадолго до смерти он вновь вернулся в аэропорт, где умер естественной смертью. По словам сотрудника аэропорта, у мужчины обнаружили несколько тысяч евро.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Иран Париж

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