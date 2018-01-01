Умер культовый режиссер Жан-Люк Годар Сегодня, 19:45 120 Цей матеріал також доступний українською Жан-Люк Годар

В Париже скончался известный швейцарско-французский кинорежиссер Жан-Люк Годар.

Об этом сообщает Swissinfo.

Что стало причиной смерти режиссера пока не сообщается.

Годару было 87 лет.

Самыми известными картинами режиссера стали: Жить своей жизнью, На последнем дыхании, Женщина есть женщина, Банда аутсайдеров, Альфавиль и многие другие.

Ранее, Годар поддержал украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова и отказался приехать в Россию.

Напомним, что кинематографист был среди деятелей мировой культуры, которые летом 2018 выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".