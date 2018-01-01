Умер культовый режиссер Жан-Люк Годар
Сегодня, 19:45
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В Париже скончался известный швейцарско-французский кинорежиссер Жан-Люк Годар.
Об этом сообщает Swissinfo.
Что стало причиной смерти режиссера пока не сообщается.
Годару было 87 лет.
Самыми известными картинами режиссера стали: Жить своей жизнью, На последнем дыхании, Женщина есть женщина, Банда аутсайдеров, Альфавиль и многие другие.
Ранее, Годар поддержал украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова и отказался приехать в Россию.
Напомним, что кинематографист был среди деятелей мировой культуры, которые летом 2018 выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".