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Умер культовый режиссер Жан-Люк Годар

Сегодня, 19:45
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Жан-Люк Годар

В Париже скончался известный швейцарско-французский кинорежиссер Жан-Люк Годар.

Об этом сообщает Swissinfo.

Что стало причиной смерти режиссера пока не сообщается.

Годару было 87 лет. 

Самыми известными картинами режиссера стали: Жить своей жизнью, На последнем дыхании, Женщина есть женщина, Банда аутсайдеров, Альфавиль и многие другие. 

Ранее, Годар поддержал украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова и отказался приехать в Россию. 

Напомним, что кинематографист был среди деятелей мировой культуры, которые летом 2018 выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".

Теги:   Франция Кино Искусство

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