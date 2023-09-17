Россия забрала с границы с Норвегией 80% своих войск после полномасштабного вторжения в Украину 17 сентября, 04:23 Граница Норвегии и России (Фото:Википедия)

Сейчас российские войска в Арктике вблизи Норвегии, составляют «20% или меньше» от количества, которое было до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил в субботу, 16 сентября, министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен, передает Reuters.

«На нашей границе, на российской границе, осталось, возможно, 20% или меньше (российских) сил по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года», — сказал Кристофферсен.

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Он отметил, что Россия хорошо понимает: НАТО не собирается атаковать ее — иначе она бы не перебросила войска в Украину.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр добавил, что это касается и Финляндии, которая вступила в НАТО в апреле этого года.

«Россия знает, что НАТО не является угрозой, потому что мы не намерены нападать на нее. В противном случае они бы совсем по-другому отреагировали на вступление Финляндии», — приводит Reuters слова Бауэра.

Агентство добавляет, что Норвегия является членом НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Северная страна граничит с Кольским полуостровом, где находится большая часть российского ядерного оружия, а также ее Северный флот, который эксплуатирует российские атомные подводные лодки.

Финляндия и Россия имеют общую границу протяженностью 1300 км, и численность российских войск вдоль этой границы, как и в Норвегии, ниже довоенной.