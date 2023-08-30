Евросоюз хочет до конца года обучить 40 тысяч украинских военных 30 августа, 18:04 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Европейский союз хочет обучить 40 000 тысяч украинских солдат до конца 2023 года.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

Это должно происходить в рамках тренировочной миссии Евросоюза EUMAM.

Отмечается, что на текущий момент запланировано обучение 25 000 солдат, однако Боррель хочет увеличить ее до 40 тысяч украинских военных.

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Других деталей не раскрывается.

20 июня в Министерстве обороны Украины сообщили, что в 2023 году в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе и бойцов Сил территориальной обороны.