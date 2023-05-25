Ту-160 и другие. Специалист назвал количество стратегических бомбардировщиков, которые есть у врага, и описал их состояние 25 мая, 22:07 В авиапарк стратегической авиации РФ входит всего 13 бомбардировщиков Ту-160 (на фото) и все они были собраны еще в 1980-х (Фото:Anna Zvereva via Flickr)

Военный эксперт Михаил Жирохов — о количестве самолетов и состоянии стратегической авиации РФ, которая задействована в массированных ракетных обстрелах Украины.

Всю нынешнюю стратегическую авиацию Россия получила в наследство после распада СССР, утверждает в интервью NV Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации. Также РФ получила стратегические бомбардировщики от стран бывшего Советского Союза, где размещались соответствующие авиаполки, в частности от Украины, Беларуси и Казахстана.

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Жирохов отмечает, что часть украинских бортов стратегической авиации была уничтожена в течение 1998−2001 годов в рамках подписанного с США соглашения о разоружении. А еще часть стратегических бомбардировщиков, в частности Ту-160, Ту-95 и около 600 крылатых ракет Х-55 в 1999-м Киев передал Москве в счет долгов за газ.

Но и при этих условиях речь идет об относительно небольшом количестве таких бортов у РФ, потому что даже во времена СССР это была очень дорогая техника.

«Фактически речь идет примерно о 70 единицах. Например, Ту-160 у России всего 13 единиц», — утверждает знаток авиации.

Такое количество бортов специалист объясняет тем, что после распада СССР новых самолетов стратегической авиации у РФ практически не было. «Да, Москва уверяла, будто освоила производство модернизированных Ту-160, но за все это время смогла сделать лишь два самолета — Ту-160М и Ту-160М2», — говорит Жирохов.

К тому же, из-за нехватки бортов стратегической авиации в начале 2000-х россияне были вынуждены вернуть в строй морально и физически устаревший турбовинтовой Ту-95. А в 2021-м включили в состав стратегической авиации МиГ-31К, что является модификацией советского истребителя, который может нести «гиперзвуковую» ракету Кинжал.

«Таким образом россияне летают на самолетах, которые уже скоро исчерпают свой жизненный ресурс», — подчеркивает эксперт.

И в подтверждение своих слов напоминает, что последний наиболее современный российский самолет — МиГ-31 — был построен в 1994 году, Ту-95 — в 1950—1960-х, а Ту-22 и Ту-160 — в 1980 годах.

Напомним, после того, как план России погрузить Украину в блэкаут путем массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре потерпел фиаско, враг изменил тактику. Теперь российская армия едва ли не каждую ночь проводит демонстративные массированные взлеты стратегических бомбардировщиков, которые наносят комбинированные удары малым количеством крылатых ракет разных типов. Изменились и цели, по которым враг пытается наносить свои удары.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о стратегической авиации врага читайте здесь.