Эксперт Defense Express рассказал, сколько в России было самолетов по состоянию на начало войны 22 февраля, 19:40 Российский истребитель МиГ-31 (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)

Эксперт Defense Express Олег Катков в интервью NV рассказал, сколько в России было самолетов по состоянию на начало войны.

Комментируя эти данные в интервью NV, Катков отметил, что речь идет о «бумажных» показателях ВКС РФ в соответствии с изданием Military Balance по состоянию на 2021 год.

«Это 70 Су-24М – фронтовые бомбардировщики, 179 Су-25 включая модернизированные. Из многоцелевых – примерно 110 Су-30СМ, 124 Су-34 – это фронтовые бомбардировщики, около сотни Су-35С. Еще можно упомянуть МиГ-31, это еще до 85 единиц, и еще немодернизированных где-то 30 Су-27», — перечислил эксперт.

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Он добавил, что на земле в России стоят до 70 МиГ-29, включая те, которые используются для учебных боев.

«При этом МиГ-31, Су-27 и МиГ-29 – это самолеты с крайне ограниченными возможностями нанесения ударов по наземным целям», – сказал Катков.

Он также подчеркнул, что из самолетов, находящихся на земле, только часть может совершать полеты, а из совершающих полеты только часть может вылетать на выполнение боевых задач.

«К тому же, количество ее [авиации в РФ ] по состоянию на 2023 год уже меньше из-за потерь», — напомнил эксперт.

20 февраля спикер Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что украинские военные уже сбили 299 российских самолетов, а количество пораженных вертолетов приближается к 300.

Издание Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. По данным FT, такой информации обмениваются союзники по НАТО. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия "готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины". Он также сказал, что в России могло остаться «более 80%» авиации.

14 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков того, что Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.

19 февраля представитель военной разведки Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что боевая авиация РФ сейчас размещена в основном на территории страны-агрессора, по меньшей мере, в 200 км от госграницы Украины, вне досягаемости огня украинских сил.