Российские СМИ подсчитали, сколько военных РФ могли убить за 15 месяцев войны против Украины 11 июля, 08:44 Украинские военнослужащие загружают тела убитых российских солдат в вагон-рефрижератор в Харькове, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские СМИ подсчитали, что по состоянию на 27 мая в Украине за время полномасштабного вторжения могли уничтожить от 40 тысяч до 55 тысяч военных РФ.

Об этом пишет The Economist, который кратко подытоживает расследование Медузы и Медиазоны, опубликованное 10 июля.

Если учесть тяжелораненых и уволенных со службы, российские потери могут достигать не менее 125 тысяч человек. Эти данные только частично включают пропавших без вести, но в подсчеты не попадают россияне, находящиеся в плену, а также граждане Украины, которые воевали и погибли на стороне «Л/ДНР».



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Чтобы оценить потери, журналисты использовали реестр наследственных дел (РНД), которые касаются умерших родственников россиян, а также данные Росстата о смертности за 2022 год. Также они воспользовались списком убитых из базы данных, насчитывающей почти 27 тысяч человек, — их брали из соцсетей, где публикуют некрологи, и с кладбищ. Для исследования СМИ руководствовались понятием «избыточной смертности» среди мужчин в России.

Такие подсчеты убитых меньше, чем оценки, которые озвучивают в Украине, а также некоторые западные аналитики и военные. Например, американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что в Украине могли уничтожить от 60 тысяч до 70 тысяч российских оккупантов только за первый год вторжения.

«Но эти оценки совпадают со смертями, зафиксированными Росстатом, российским статистическим агентством, и с избытком смертей за прошлый год. Хотя эти данные заканчиваются 2022-м, общие цифры за этот год похожи, даже если их разбить по возрастным группам», — пишет The Economist.

По мнению аналитиков, на каждого убитого человека приходится как минимум трое или больше раненых. Согласно этой логике, пишет издание, 200 тысяч российских солдат должны были бы быть убиты или ранены в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11 июля Россия потеряла в Украине около 235 тысячи военных, 540 из которых за последние сутки.