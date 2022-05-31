На кладбищах выделены целые аллеи. СМИ подсчитали количество подтвержденных погибших военных РФ в Украине 31 мая, 10:06 Цей матеріал також доступний українською О многих погибших в Украине российских военных публично не сообщается (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

С конца марта минобороны РФ не обновляет данные о своих военных, которые погибли в Украине. Русская служба Би-би-си подтвердила имена 3052 ликвидированных оккупантов, но отмечает, что это число занижено минимум вдвое.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В материале говорится, что в некоторых городах под захоронение выделены целые аллеи. Их можно найти в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, Ульяновской и Калининградской областях.

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На каждом из них обнаружены могилы военных, погибших после 24 февраля 2022 года, и о гибели которых публично не сообщали.

На Архангельском кладбище близ Ульяновска после начала войны в Украине появились 42 свежие могилы военных. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. Только на основании данных одного кладбища понятно, что ошибка в расчетах составила в данном случае 50%.

На кладбище Курган в Казани ранее неизвестных имен — 30%. На михайловском кладбище близ Ставрополя — также почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища близ Краснодара — все 100%.

В Дагестане уже известно о как минимум 176 местных жителях, погибших на войне в Украине. Республика является лидером по числу потерь. Но указанная цифра вряд ли отражает реальный масштаб потерь среди уроженцев Дагестана, поскольку учитывает только официальные сообщения о «грузе 200» и публикации местных СМИ с репортажами с похорон.

Второе место по числу потерь занимает Бурятия — там объявили о похоронах 136 военнослужащих.



На третьем месте — Волгоградская область со 109 погибшими. С середины мая в областном центре — у подъездов и в общественном транспорте — появились листовки с призывом «принять участие в спецоперации».

Из 3052 российских военных, погибших в Украине, 152 — это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 — младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших — это офицеры.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч.



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