Резкое изменение показателей. За мирные переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — 25% - закрытый опрос Кремля 30 ноября, 19:07 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

За мирные переговоры с Украиной выступают около 55% россиян, а за продолжение войны — 25%, сообщает Meduza со ссылкой на результаты закрытого опроса Кремля.

Российские власти замечают снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации.

Судя по закрытым соцопросам, отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время. Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян.

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По словам двух источников издания, близких к администрации президента, по этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне.

Как говорят источники Meduza, близкие к Кремлю, сами власти не очень верят, что в ближайшее время в России развернутся массовые антивоенные выступления. Впрочем, собеседники признают, что сейчас «ситуацию лучше не подогревать и не раздражать людей лишний раз».