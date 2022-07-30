Гиркин против Путина. Сколько россиян на самом деле поддерживают войну в Украине — эксперт 30 июля, 08:27 За Гиркиным, который резко критикует Путина, стоят «политики-ястребы», считает Дмитрий Орешкин (Фото:Радио Свобода)

На провал путинского блицкрига в России реагируют по-разному. Часть тех, кто поддерживал «спецоперацию», теряет интерес к происходящему, говорится в колонке российского политолога Дмитрия Орешкина. Но другие, ориентируясь на таких милитаристов, как террорист Игорь Гиркин, полагают, что в затягивании войны есть вина диктатора Владимира Путина и что у РФ есть ресурс для захвата Украины.



Помимо Гиркина, мечтающего о Российской империи, Кремль за нерешительность критикует и сторонник возрождения СССР генерал Владимир Квачков.

«Квачков — старичок, а Гиркин — человек следующего поколения, который в СССР не верил, но с удовольствием игрался в военные реставрационные постановки наполеоновских войн и еще чего-то. Оба являются милитаристами. У обоих в голове живет миф о великой могучей России перед которой бы трепетала вся Европа. И оба предъявляют претензии Владимиру Путину, но не со стороны европеизированного мышления, наоборот, требуют, чтобы Путин воевал решительней, смелее, не отступал и добивался победы. Им кажется, что Путин не добивается победы, потому, что он трус или соглашатель», — пишет политолог.

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Такую риторику поддерживает значительная часть взрослого населения РФ, в том числе много женщин, и доля тех, кто призывает «сжечь Украину в ядерном огне», растет.

«Важно иметь ввиду, что милитаристы — это все-таки устойчивый сектор. Он даже на выборах проявлялся — 20—25% от выборов к выборам всегда, особенно, когда еще честно считали голоса, голосовали за генералов, патриотическую риторику. Им нравилась маскулинная политическая стилистика. Сейчас они переживают ренессанс, их стало больше, чем в прежние времена. То есть, в прежние времена — 20%, сейчас — 25%. Может даже и больше. Но это не абсолютное большинство. Это устойчивое ядро, которое уже начинает достаточно зло и агрессивно критиковать политику Владимира Путина», — отмечает Орешкин.

По его убеждению, за такими, как Гиркин, стоит группа политиков, которых, по американской терминологии, следует называть «ястребами». Ни перемирие, ни консервация конфликта их не устраивает.

«Они хотят продолжать войну до победного конца. Потому, что думают, что у России есть ресурсы взять штурмом Киев и вообще сделать Украину частью России, а потом начать восстановление всего СССР или великой Российской империи. Это сказки и, с моей точки зрения, просто непонимание реальной ситуации, в которой находится сегодняшняя Россия», — говорится в колонке.

Гиркин, ежедневно твердящий, что армия РФ воюет неправильно, видимо, забыл собственный опыт, считает Орешкин. В 2014 году, когда боевики Гиркина захватили Славянск, сам он возмущался, что, дескать, «донецкий народ» не спешит на войну за «освобождение от украинского режима».

«Сейчас у Путина ровно та же ситуация. Воевать мало кто хочет», — констатировал эксперт.

При этом, по словам Орешкина, большинство россиян теряют интерес к происходящему в Украине: они видят, что победоносной войны не получилось, это их не радует, но они не хотят на эту тему говорить. «Это признак глубинного изменения в стране», — считает он.

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