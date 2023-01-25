«Сталинские методы». Россияне нарастили производство ракет, угрожая руководителям предприятий — заместитель министра обороны 25 января, 13:30 Российский диктатор Владимир Путин в окружении чиновников на одном из заводов производителя ракет Алмаз-Антей, 18 января (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в интервью NV рассказала, как Россия пытается восстанавливать свой запас ракет после атак на Украину.

Отвечая на вопрос NV о том, сколько ракет осталось у россиян, Маляр отметила, что, с одной стороны, запасы россиян истощаются, и можно посчитать, на сколько ракет у них стало меньше, а с другой — в РФ есть производство ракет.

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«И они сами их производят. Сейчас россияне увеличили мощности сталинскими методами прямо через физические угрозы руководителям предприятий, и у них есть планы через некоторое время выйти на нормальный уровень производства, чтобы обеспечивать ведение этой войны», — рассказала замминистра.

Она подытожила, что, с одной стороны, ресурс ракет у россиян уменьшается, а с другой — не истощается в ноль, потому что они могут его пополнять.

Последний массированный ракетный удар по Украине Россия нанесла 14 января. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. В настоящее время известно о том, что в нем погибли 46 человек, 11 человек еще не опознаны, столько же числятся пропавшими без вести. Из 80 раненых 26 остаются в больницах. Трое из них в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот ракетный удар серьезно повредил девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и одну воздушную линию.

23 января заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что на вооружении в России осталось около 550 высокоточных ракет. Это 20% довоенных запасов и того, что было произведено с начала полномасштабного вторжения в Украину.

16 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что в России могут оставаться еще сотни ракет Х-22. Именно такая ракета попала в жилой дом в Днепре. Представитель Воздушных сил ВСУ также добавил, что это скоростная ракета, скорость около 4000 км/ч и перед заходом на цель она резко опускается вниз практически как баллистика. Погрешность ракеты Х-22 может составить до 600 метров.