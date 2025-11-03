В своей новой инфографике NV публикует данные об объемах производства российских ракет , которые больше всего угрожают тыловым городам Украины — согласно оценкам портала Милитарный .

Приведенная информация содержится в закупочных документах, которые оказались в распоряжении Милитарного, и впервые проливают свет на поставки ракет российской армии в течение 2024−2027 годов.

Реклама

Общая стоимость всех заказов ракет за это время составляет около $9 млрд.

Среди них:

1255 крылатых ракет Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160 и которые являются одним из самых массовых средств глубинных ударов России по Украине ( заказ на 2025−2026 годы);

стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160 и которые являются одним из самых массовых средств глубинных ударов России по Украине заказ на 2025−2026 годы); 450 крылатых ракет Калибр ( заказ на 2025−2026 годы);

2025−2026 годы); 188 баллистических ракет Кинжал ( заказ на 2024−2025 годы);

заказ на 2024−2025 годы); 80 баллистических ракет Циркон (заказ на 2024−2026 годы);

2024−2026 годы); 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства Калибр с ядерной боевой частью (заказ на

почти 1650 ракет для баллистических комплексов Искандер-М, Искандер-К, Искандер-1000