Почти 200 Кинжалов за два года. Сколько и каких ракет производит Россия на текущем этапе войны — инфографика NV
Ракета Кинжал на подвеске российского самолета МиГ-31К (Фото: Минобороны РФ)
В своей новой инфографике NV публикует данные об объемах производства российских ракет, которые больше всего угрожают тыловым городам Украины — согласно оценкам портала Милитарный.
Приведенная информация содержится в закупочных документах, которые оказались в распоряжении Милитарного, и впервые проливают свет на поставки ракет российской армии в течение 2024−2027 годов.
Общая стоимость всех заказов ракет за это время составляет около $9 млрд.
Среди них:
- 1255 крылатых ракет Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160 и которые являются одним из самых массовых средств глубинных ударов России по Украине (заказ на 2025−2026 годы);
- 450 крылатых ракет Калибр (заказ на 2025−2026 годы);
- 188 баллистических ракет Кинжал (заказ на 2024−2025 годы);
- 80 баллистических ракет Циркон (заказ на 2024−2026 годы);
- 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства Калибр с ядерной боевой частью (заказ на 2024−2026 годы).
- почти 1650 ракет для баллистических комплексов Искандер-М, Искандер-К, Искандер-1000