Сколько проживет Путин, если у него действительно рак поджелудочной железы — отвечает врач 19 ноября, 13:07 Если у Владимира Путина рак поджелудочной железы, его шансы прожить более пяти лет невелики, говорит врач Александра Щебет (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ рассказала, сколько проживет российский диктатор Владимир Путин, если у него действительно рак поджелудочной железы.

«Что касается онкологии поджелудочной железы, то это серьезное неизлечимое заболевание. Это та онкология, которая неизбежно ведет к летальному исходу. Впрочем, точно не известно, правда ли информация об онкологическом заболевании, как долго он этой онкологией болеет, и действительно ли это именно она. Но если это правда, то выживаемость пациентов с онкологией поджелудочной железы в пятилетнем периоде достаточно невысокая», – рассказала Щебет в интервью НВ.

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Она отметила, что неизвестно, сколько уже болеет Путин, но он имеет доступ к лучшим методам лечения и его состояние здоровья могли поддерживать уже достаточно долго.

Врач привела пример Стива Джобса, умершего от рака поджелудочной железы, несмотря на все его ресурсы и возможности, хотя он и прожил достаточно долго для такого диагноза.

«Поэтому в случае Путина я не берусь ставить сроки. Но если поражена поджелудочная железа, то не так долго, как бы ему хотелось. Если взять статистику, например, выживаемости пациентов с онкологией поджелудочной железы, а онкологию всегда меряют пятилетками, то там она достаточно невысокая – менее 5%. То есть, это говорит о том, что в течение пяти лет из 100 пациентов, болеющих раком поджелудочной железы, в живых остаются менее пяти человек. Если он уже некоторое время этим болеет, то это вопрос нескольких лет», — рассказала Щебет.

1 ноября британский таблоид The Sun сообщил, что российскому диктатору Владимиру Путину недавно диагностировали рак поджелудочной железы.

В октябре корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт заметил следы на его руке, которые могут быть следами от капельницы.

Британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что ему вводят инъекции, пишет Sky News.

Западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его хромание и сование на стуле могут указывать на боли.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, "надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит".



В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.



Инфографика: НВ

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин достаточно серьезно болен, однако непонятно чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.