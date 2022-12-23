Большинство поляков поддерживают предоставление Украине военной техники — опрос 23 декабря, 16:54 Военнослужащие Польши (Фото:Минобороны Польши / Twitter)

Большинство граждан Польши (77,5%) поддерживают дальнейшее предоставление Варшавой военной техники и вооружения для ВСУ. Против этого выступает 18,3% респондентов, а 4,2% воздержались.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса от IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Больше всего сторонников дальнейшей передачи Польшей оружия Украины среди избирателей правящей партии Право и Справедливость (PiS) — 97%, среди других партий уровень поддержки достигает 88%.

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При этом больше всего противников предоставления Украине военной помощи среди избирателей националистической, евроскептической Конфедерации — 27%.

Больше всего сторонников передачи Украине вооружения среди лиц старшего возраста (более 60 лет), жителей небольших городов и сел.

Как подчеркивает издание, сегодня Польша занимает четвертое место среди стран, которые передали наибольшее вооружение Украине: США (около 23 миллиардов долларов), Великобритания (более 4 миллиардов долларов), Германия (более 2,3 миллиардов долларов), Польша — более 2 миллиардов долларов.