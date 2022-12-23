Большинство поляков поддерживают предоставление Украине военной техники — опрос

23 декабря, 16:54
Поделиться:
Военнослужащие Польши (Фото:Минобороны Польши / Twitter)

Военнослужащие Польши (Фото:Минобороны Польши / Twitter)

Большинство граждан Польши (77,5%) поддерживают дальнейшее предоставление Варшавой военной техники и вооружения для ВСУ. Против этого выступает 18,3% респондентов, а 4,2% воздержались.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса от IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Больше всего сторонников дальнейшей передачи Польшей оружия Украины среди избирателей правящей партии Право и Справедливость (PiS) — 97%, среди других партий уровень поддержки достигает 88%.

Видео дня

При этом больше всего противников предоставления Украине военной помощи среди избирателей националистической, евроскептической Конфедерации — 27%.

Читайте также:
«Просто варвары». РФ должна прекратить существование в нынешних границах, склонять нас к переговорам — безобразие — Данилов

Больше всего сторонников передачи Украине вооружения среди лиц старшего возраста (более 60 лет), жителей небольших городов и сел.

Как подчеркивает издание, сегодня Польша занимает четвертое место среди стран, которые передали наибольшее вооружение Украине: США (около 23 миллиардов долларов), Великобритания (более 4 миллиардов долларов), Германия (более 2,3 миллиардов долларов), Польша — более 2 миллиардов долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=Jmg9M5dEKew&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Опрос Польша Российская агрессия Соцопрос Вооружение Военная помощь Украина-Польша Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X