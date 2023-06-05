У Ирана более 100 килограммов обогащенного до 60% урана — директор МАГАТЭ 5 июня, 17:26 Флаг Ирана (Фото:Akbar Nemati / Pixabay)

Запасы обогащенного урана в Иране за три месяца выросли более чем на четверть и по состоянию 5 июня Тегеран имеет более 100 кг урана, обогащенного до 60%.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Он отметил, что Агентство не имело возможности осуществлять деятельность по проверке и мониторингу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ) по производству и инвентаризации центрифуг, роторов и сильфонов, тяжелой воды и концентрата урановой руды в течение двух с половиной лет, включая период после июня 2022, когда не было установлено и не работало ни одного оборудования для наблюдения и мониторинга, связанного со СВПИ.

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«Перед вами мой последний доклад о проверке и мониторинге в Иране… В докладе отмечается, что за три месяца запасы обогащенного урана в Иране выросли более чем на четверть. Это включает приближающиеся к 20% U-235 запасы урана, обогащенного к 20% U-235. полтонны, и запасы высокообогащенного урана — обогащенного до 60% U-235 — которые составляют значительно больше 100 кг» — сказал Гросси.

В ноябре 2022 года МАГАТЭ заявило, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана до 62,3 кг. Агентство раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает блокировать доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Эксперты по вопросам нераспространения заявляли, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы переработать его на топливо для по крайней мере одной ядерной бомбы.