Около 40% — в 2023 году. РосСМИ идентифицировали 1000 убитых мобилизованных россиян 13 февраля, 21:42 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года, сообщают русская служба BBC и Медиазона.

Российские журналисты вместе с волонтерами на основании открытых источников ведут статистику потерь РФ в войне против Украины.

РосСМИ заявляют, что на 13 февраля им удалось подтвердить информацию о 1082 убитых россиянах, которые ранее были гражданскими. Журналисты подчеркивают, что это «наиболее консервативная оценка» числа потерь среди мобилизованных, поскольку учитывались только те случаи, когда смерть подтверждена публично и когда можно установить статус оккупанта. 40% российских мобилизованных, чья смерть была подтверждена, были убиты с 1 января.

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В материале утверждается, что реальные потери в рядах мобилизованных могут быть намного больше, так как во многих сообщениях об убитых с октября 2022 года россиянах не указывается их статус — попали ли они на войну по контракту или в рамках мобилизации.

«При этом в последнее три месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом», — сказано в материале.

Наибольшие потери мобилизованные РФ продолжают нести из-за точных артиллерийских обстрелов по позициям российских военных. Один из таких инцидентов — попадание ракет HIMARS в здание ПТУ в Макеевке 1 января. Журналистам удалось установить имена 109 российских военных, убитых в Макеевке. Из них по меньшей мере 107 человек были мобилизованными.

«С середины декабря мы заметили резкое увеличение ежедневных потерь российских военных. На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250−300 погибших. Сейчас нам удается подтвердить фамилии по меньшей мере 600, а с конца января — в среднем по 700 человек каждую неделю. И это только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам», — отмечают журналисты.

По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.