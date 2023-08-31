В Германии тема войны России против Украина перестала быть важнейшей — опрос 31 августа, 23:42 Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

В Германии, граждане которой не удовлетворены работой правительства Олафа Шольца, тема войны России против Украины уступила вопросам экономики и миграции в списке важнейших тем, которые должны решить немецкие политики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTREND, проведенного институтом infratest dimap по заказу телеканала ARD и Die Welt, сообщает DW.

В списке важнейших задач для федерального правительства:

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экономика — 28%;

иммиграция — 26%;

защита климата и окружающей среды — 18%;

социальное обеспечение — 16%;

война РФ против Украины — 9%.

Среди менее важных тем — вопросы образования и школы, инфляции и пенсий.

Издание отмечает, что за последние пять месяцев тема войны в Украине и связанной с ней внешней политики уменьшилась на 16% - с 25% до 9%.

Также немцы недовольны работой правительства и 64% опрошенных желают смены власти в ФРГ. Больше всего жалобы немцев — в адрес канцлера Германии Олафа Шольца — его работой недовольны 70%.