В Германии тема войны России против Украина перестала быть важнейшей — опрос

31 августа, 23:42
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Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

В Германии, граждане которой не удовлетворены работой правительства Олафа Шольца, тема войны России против Украины уступила вопросам экономики и миграции в списке важнейших тем, которые должны решить немецкие политики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTREND, проведенного институтом infratest dimap по заказу телеканала ARD и Die Welt, сообщает DW.

В списке важнейших задач для федерального правительства:

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  • экономика — 28%;
  • иммиграция — 26%;
  • защита климата и окружающей среды — 18%;
  • социальное обеспечение — 16%;
  • война РФ против Украины — 9%.

Среди менее важных тем — вопросы образования и школы, инфляции и пенсий.

Издание отмечает, что за последние пять месяцев тема войны в Украине и связанной с ней внешней политики уменьшилась на 16% - с 25% до 9%.

Также немцы недовольны работой правительства и 64% опрошенных желают смены власти в ФРГ. Больше всего жалобы немцев — в адрес канцлера Германии Олафа Шольца — его работой недовольны 70%.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Опрос Германия Соцопрос Война России против Украины

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