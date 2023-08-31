В Германии тема войны России против Украина перестала быть важнейшей — опрос
Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)
В Германии, граждане которой не удовлетворены работой правительства Олафа Шольца, тема войны России против Украины уступила вопросам экономики и миграции в списке важнейших тем, которые должны решить немецкие политики.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTREND, проведенного институтом infratest dimap по заказу телеканала ARD и Die Welt, сообщает DW.
В списке важнейших задач для федерального правительства:
- экономика — 28%;
- иммиграция — 26%;
- защита климата и окружающей среды — 18%;
- социальное обеспечение — 16%;
- война РФ против Украины — 9%.
Среди менее важных тем — вопросы образования и школы, инфляции и пенсий.
Издание отмечает, что за последние пять месяцев тема войны в Украине и связанной с ней внешней политики уменьшилась на 16% - с 25% до 9%.
Также немцы недовольны работой правительства и 64% опрошенных желают смены власти в ФРГ. Больше всего жалобы немцев — в адрес канцлера Германии Олафа Шольца — его работой недовольны 70%.