Сколько ракет может производить Россия ежемесячно и каких — отвечает эксперт по вооружениям 16 февраля, 14:09 Фрагмент российской ракеты во дворе на окраине Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал в интервью NV, сколько ракет может производить Россия ежемесячно и каких именно.

«ГУР считает, что РФ способна производить до 50 ракет ежемесячно. Это очень многое. Речь идет, прежде всего, о крылатых ракетах типа Калибр и Х-101», — сказал Бадрак NV.

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В то же время, он отметил, что есть вопросы относительно того, насколько эти ракеты будут мощными и насколько будут соответствовать заявленным характеристикам.

«Есть мнение, что современное российское оружие становится проще. То есть его производство ускоряют, но у него нет надлежащих качеств», — пояснил эксперт.

6 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже «совсем не то» оружие.

В конце ноября военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Radio NV говорил, что не стоит ожидать, что в России закончатся ракеты, потому что она способна производить ракеты Х-101, Калибр, Искандеры и Х-59.

По словам Коваленко, после того, как в России закончатся ракеты, если у нее будут контрабандные запчасти, она сможет производить в месяц 16−20 ракет Х-101 и максимум 20 крылатых ракет Калибр.

