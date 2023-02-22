Опасный медведь Россия. Глава Генштаба Польши — о новейшем оружии, на которое переходит его армия, и частном разговоре с Залужным 22 февраля, 11:50 Эксклюзив NV Глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак призывает реалистично оценивать угрозу России и готовит армию Польши к возможным вызовам на границах страны. (Фото:Piotr Molecki/East News)

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак делится с NV своими соображениями о российском командовании и утверждает, что НАТО должно учиться воевать по учебникам, написанным в Украине.

Польша остается не только ближайшим территориально и эмоционально, но и самым прагматичным из украинских союзников в Европе. Еще до начала большой войны, в октябре 2021 года, Польский сейм увеличил расходы на армию и выделил дополнительные 6 млрд злотых на покупку американских танков Abrams M1, а затем постепенно наращивал оборонный бюджет страны до рекордного в ЕС — если сейчас он составляет 3% ВВП, то в ближайшее время составит около 4%. Польская армия увеличивается и усиливается тяжелой бронетехникой и современным ПВО, а Генштаб Польши внимательно следит за происходящим на украинских полях войны и тренирует на своих базах украинских танкистов навыкам ведения боя на танках Leopard.

Видео дня

" Мы хорошо знаем, что такое Россия, мы граничим с Калининградом, и мы должны быть готовы", — объясняет NV глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак. Он, натовский генерал с боевым опытом в Ираке и Афганистане, который руководит польской армией с 2018 года, а за событиями в Украине следит с 2014-го, с восторгом рассказывает, как украинская армия трансформировалась за эти годы, буквально на его глазах.

В интервью NV Анджейчак анализирует ход войны, характеризует сильные и слабые стороны российской армии и описывает главные риски безопасности для Украины и Европы в последующие несколько лет.

— Как после начала войны в Украине изменилась оборонная стратегия Польши?

— Наша главная цель — окончательная победа Украины. Если украинцы будут действительно свободны, а народ счастлив, тогда будет время не только для празднования, но и для пересмотра наших мер региональной безопасности, а также порядка действий по восстановлению Украины. При этом, у нас есть целый список тем для обсуждения — это будущее Украины как члена Европейского Союза и, самое главное, как страны-члена НАТО. Мы все еще должны рассмотреть нашу оборонную концепцию и принять во внимание любые наблюдения и уроки, полученные на опыте Украины.

Мы, поляки, не были удивлены тем, как Россия вела себя и до войны. Конечно, 24 февраля стало для некоторых людей своеобразным стратегическим шоком и неожиданностью. Но если действительно понять, что произошло в 2014 году и раньше, то меры, принятые Польшей до войны, были вполне оправданы. Самое главное в нашем подходе — сосредоточиться на том, что можем сделать для обороны лично мы, а не другие.

Статья 4 устава НАТО гласит, что высшим приоритетом страны является собственная подготовка военных сил, расходы на оборону, концепция построения обороны — это определяет страну как ту, что отвечает требованиям членства в НАТО. И тогда уже в случае, если ситуация требует применения 5 статьи, наш приоритет — ее исполнение.

Когда мы говорим о подготовке, речь идет не только о вооруженных силах. Подготовка страны охватывает все — от образования, развития патриотизма до очень важных аспектов, которые можно измерить. Да, Польша увеличила расходы на оборону до 3% ВВП, что намного выше, чем в некоторых странах НАТО, но это еще не все.

Наше правительство задействует множество дополнительных финансовых инструментов для усиления безопасности. Мы также начали очень важные программы модернизации, в том числе системы противовоздушной обороны. Еще до войны мы начали инвестировать в долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу военной угрозы, и, к сожалению, Украина является примером того, что мы идем в правильном направлении. От батарей Patriot и оружия средней и малой дальности, мы переходим к тому, что очень важно, и что не факт, что мы увидим в Украине — самолетам пятого поколения. Польша инвестирует в F-35, также мы купили F-22. Наша концепция подразумевает полный отказ от постсоветского вооружения. И сейчас мы находимся в этом процессе. На первом этапе мы отправляем постсоветское оружие в Украину, потому что вам легче освоить эти технологии.

Польша также начала инвестировать средства в модернизацию нашей дальнобойной артиллерии, а сейчас мы ускорили этот процесс. Необходимость HIMARS, наверное, было первым уроком, который мы усвоили из опыта Украины, также нам нужно тяжелое вооружение, такое как танки М1 и многое другое.

Принципиально важно увеличение военного ресурса, речь идет не только о качестве, но и об огромных масштабах, когда мы говорим о России. Мы увеличиваем потенциал вооруженных сил до 300 000 человек, включая территориальную оборону, вводим еще одну новую модель — добровольную военную службу, а также инвестируем в инфраструктуру НАТО, присутствие американских войск и так далее.

Другого варианта нет, Россия ведет себя неизменно агрессивно. Мы также усиливаем наш космический потенциал, а также кибер и мультидоменную концепции обороны. Уроки, полученные Украиной, мотивируют нас это делать.

— У российского командующего армией генерала Герасимова есть концепция тотальной войны. Какова вероятность того, что даже сегодня Россия может вести не военную войну с рядом стран, кроме Украины? Как вы оцениваете вероятность гибридной войны с Россией сейчас или в следующем году, например, выведение из строя энергетических объектов вашей страны?

— Я потратил достаточно много времени на тщательное изучение концепции войны нового поколения, которую распространяют российские военные, пытаясь понять, это все еще старомодный подход россиян, который мы знаем из истории или что-то новое.