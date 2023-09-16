Россияне уже потратили на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes 16 сентября, 23:00 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Москва тратит около 300 млн долларов на войну с Украиной каждый день. А российский бюджет потратил за январь-июнь текущего года больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.



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Несмотря на это, Кремль удваивает военный бюджет, а стоимость российского военнослужащего становится меньше.



По расчетам издания на основе данных Генштаба ВСУ, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны составляют около 167,3 млрд долларов. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, которые не связаны с военными действиями, а также экономические потери РФ.



Среди крупнейших российских расходов: обеспечение военных действий (51,3 млрд долларов), зарплаты военных (35,1 млрд долларов), компенсации семьям погибших (25,6 млрд долларов) и раненых (21 млрд долларов) и стоимость уничтоженной техники (34 млрд долларов).



После стремительного падения рубля «стоимость» российского солдата для бюджета РФ значительно уменьшилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного оккупанта составляли около 200 долларов в день, то сейчас это около 120 долларов.



Издание отметило, что поскольку большая часть доходов бюджета РФ состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского оккупанта становятся ощутимо меньше.



Общий бюджет России на 2023 год запланирован на уровне 29 трлн рублей. Таким образом 33% федерального бюджета будет потрачено на обеспечение армии.



Кроме того, с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей стоимость компенсации семье погибшего оккупанта составляла около 110 000 долларов, то сейчас это только около 65 000 долларов. В то же время сумма компенсации раненым снизилась с 45 000 до 27 000 долларов.

Согласно июньскому отчету Стокгольмского международного института исследования мира, военные расходы России на 2023 год составляют примерно 6,6 триллиона рублей (52,8 млрд долл).

5 декабря 2022 года, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 млрд долларов).