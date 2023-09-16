Россияне уже потратили на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes

16 сентября, 23:00
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Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Москва тратит около 300 млн долларов на войну с Украиной каждый день. А российский бюджет потратил за январь-июнь текущего года больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

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Несмотря на это, Кремль удваивает военный бюджет, а стоимость российского военнослужащего становится меньше.

По расчетам издания на основе данных Генштаба ВСУ, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны составляют около 167,3 млрд долларов. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, которые не связаны с военными действиями, а также экономические потери РФ.

Среди крупнейших российских расходов: обеспечение военных действий (51,3 млрд долларов), зарплаты военных (35,1 млрд долларов), компенсации семьям погибших (25,6 млрд долларов) и раненых (21 млрд долларов) и стоимость уничтоженной техники (34 млрд долларов).

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После стремительного падения рубля «стоимость» российского солдата для бюджета РФ значительно уменьшилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного оккупанта составляли около 200 долларов в день, то сейчас это около 120 долларов.

Издание отметило, что поскольку большая часть доходов бюджета РФ состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского оккупанта становятся ощутимо меньше.

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Общий бюджет России на 2023 год запланирован на уровне 29 трлн рублей. Таким образом 33% федерального бюджета будет потрачено на обеспечение армии.

Кроме того, с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей стоимость компенсации семье погибшего оккупанта составляла около 110 000 долларов, то сейчас это только около 65 000 долларов. В то же время сумма компенсации раненым снизилась с 45 000 до 27 000 долларов.

Согласно июньскому отчету Стокгольмского международного института исследования мира, военные расходы России на 2023 год составляют примерно 6,6 триллиона рублей (52,8 млрд долл).

5 декабря 2022 года, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 млрд долларов).

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Расходы Оккупант Военные расходы Война России против Украины российские потери потери врага полномасштабное вторжение

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