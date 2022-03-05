ООН: Более 1,2 миллиона беженцев покинули Украину после масшатабного вторжение России 5 марта, 05:57 Цей матеріал також доступний українською Более половины беженцев перебрались в Польшу (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

На сегодня Украину покинули 1,2 миллиона беженцев после широкомасштабного вторжения России 24 февраля.



Об этом сообщает CNN ссылкой на управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что из 1 209 976 беженцев более половины перебрались в Польшу.

Другие отправились в другие соседние страны, включая Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

По данным УВКБ ООН, всего за первую неделю войны уехало более миллиона человек, и многие все еще пытаются покинуть страну или переселиться в другие регионы Украины.

Накануне высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что миллион украинцев пересек границы стран Европейского Союза.

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