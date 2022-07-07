В Беларуси 95% населения считают, что их страна не должна воевать на стороне России — соцопрос 7 июля, 20:59 Протесты в Беларуси в 2020 году (Фото:A_Matskevich / pixabay)

В Беларуси только 5% населения считают, что белорусская армия должна участвовать в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6% до 5%.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Chatham house.

«Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что необходимо поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного — 5%», — говорит Рыгор Астапеня, директор Белорусской инициативы Chatham House.

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Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников — 35% и 14% соответственно.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого белоруса (52% и 49% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. По информации проекта Беларускі Гаюн, «учения» продлили минимум до 9 июля.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



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