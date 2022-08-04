В Берлине прогремел взрыв на складе с боеприпасами: вспыхнул сильный пожар

4 августа, 12:28
На западе Берлина после взрыва на складе с боеприпасами бушует пожар (Фото:REUTERS/STRINGER)

На западе Берлина после взрыва на складе с боеприпасами бушует пожар (Фото:REUTERS/STRINGER)

На западе Берлина произошел взрыв на складе, где хранятся боеприпасы и пиротехника, после чего вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает DW, из-за взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени.

По словам представителя полиции, причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара.

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На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил Германии.

Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.

31 июля около 4 часов утра под болгарским городом Карнобатом произошел взрыв на складе боеприпасов компании ЭМКО.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Берлин Боеприпасы Склад Взрыв Взрывы боеприпасов

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