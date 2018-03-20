Скандинавские страны могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Швеция и Дания рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальными лицами Чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и власти Дании.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.