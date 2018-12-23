Скандальный экс-журналист Der Spiegel собирал с читателей "пожертвования для сирот" на собственные нужды Сегодня, 18:43 76 Цей матеріал також доступний українською Клаас Релотиус собирал пожертвования для героев фейковых сюжетов.

Против бывшего журналиста Der Spiegel Клааса Релотиуса появились новые обвинения: он не только придумывал новости, но и собирал пожертвования для героев фейковых сюжетов.

Об этом говорится на сайте Der Spiegel.

Сообщается, что издание узнало о кампании по сбору средств от читателей. Соответствующие сообщения экс-журналист рассылал со своего электронного почтового ящика. Деньги должны были поступить на личный счет Релотиуса.

Статья Релотиуса о брате и сестре из Сирии, которые остались сиротами и жили в Турции, была опубликована в 2016 году. По словам фотографа, который сопровождал журналиста при написании материала, мать мальчика на самом деле жива и работает в магазине. Издание предполагает, что сестры мальчика просто не существует.

О результатах этой кампании Релотиус написал в своей работе "Волны ударили": по его словам, брата и сестру усыновила семья врачей из Нижней Саксонии. Вероятно, это тоже выдумка.

Редакция заявляет, что о количестве людей, которые пожертвовали деньги, так же как и о точной сумме и дальнейшей судьбе денег, пока ничего не известно.

Напомним, в среду, 19 декабря, издание Der Spiegel разоблачило одного из своих самых известных журналистов, Клааса Релотиуса, который придумывал сюжеты и героев для новостей.