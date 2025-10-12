Формирование нового правительства в Чехии. Кандидата на должность главы МИД обвиняют в расизме и симпатиях к нацизму

Назначение Филипа Турека на должность министра иностранных дел Чехии во время формирования нового правительства вызвало скандал из-за его противоречивых сообщений в социальных сетях, пишет Radio Prague International .

В публикациях Турека содержались расистские, сексистские и гомофобные высказывания, а также упоминания об Адольфе Гитлере и Бенито Муссолини, сообщают чешские СМИ.

Реклама

Как пишет Deník N, среди прочего, в удаленном сообщении он преуменьшил значение расистского нападения на ромскую семью в Виткове в Опавском крае, в результате которого двухлетняя девочка получила серьезные ожоги.

Влиятельная ромская организация Romea призвала лидера партии ANO и вероятного будущего премьер-министра Андрея Бабиша не назначать Турека на должность министра иностранных дел. Сам Турек назвал обнародование его удаленных сообщений «попыткой дискредитации» и сообщил, что будет решать этот вопрос в суде.

Бабиш заявил, что в начале следующей недели встретится с Туреком и лидером партии Автомобилисты Петром Мацинкой, чтобы обсудить ситуацию.

«Мы разберемся в ситуации, выясним все обстоятельства и примем решение после разговора с господином Туреком», — заявил Бабиш.

В то же время Deník N пишет, ссылаясь на источники, что Бабиш «не рассчитывает» на участие Турека в новом правительстве.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата).

Ранее Андрей Бабиш заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов в случае победы на выборах. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ».