Услышал ли Ватикан Украину? Как украинка и россиянка вместе несли крест в Колизее 17 апреля, 11:25 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Ирина и Альбина приехали в Италию 20 лет назад, а сегодня работают в отделении паллиативной помощи (Фото:EPA)

В Риме перед Пасхой состоялся традиционный крестный ход, возглавляемый папой Франциской. Крест вместе несли украинка и россиянка, которые долгое время живут в Италии.

На думку Ватикану, це символізує примирення народів. Це рішення викликало бурхливу реакцію в українському суспільстві, як з-поміж вірян, так і серед священників і політиків.

Хресна хода — це традиційна процесія напередодні великодніх свят, які християни західного обряду відзначатимуть 17 квітня.

Попри критику у Ватикані не скасували свого задуму — хрест несли росіянка і українка, що разом працюють в італійському госпісі, але замість тексту роздумів, який оприлюднили заздалегідь, вірянам запропонували помолитися у тиші за мир у всьому світі.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що завдяки попередній «дуже потужній роботі» у Ватикані прислухалися до аргументів української сторони.

«Замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про „братські народи“, було запропоновано помолитися в тиші…» — написав посол у фейсбуці.

«Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі,» — так пролунав заклик до молитви у тиші.

Попередній запланований текст Ватикану мав звучати так: «Де Ти, Господи? Де Ти сховався? Ми хочемо свого колишнього життя. Чому все це? Якою є наша провина? Чому Ти нас покинув? Чому Ти покинув наші народи? Чому Ти в такий спосіб розділив наші сім'ї?»

«Сподіватися, що буде повністю змінено вже опублікований в усіх офіційних джерелах текст і зміст Хресної Дороги, — було марно. Але й скласти руки і нічого не робити — також було неможливо. І ось маємо конкретний результат», — додав Юраш.

Заяву щодо спільної ходи оприлюднило і Християнське товариство українців Італії.

«У цей історичний момент ставити поряд націю-агресора та націю, яка потерпає від агресора, виглядає недоречним. У колективному сприйнятті українців цей факт сприймають, як ніби … розмістити разом самого Ісуса Христа та Понтія Пілата, котрий прирікає його до смерті», — йдеться в заяві.

«Довгий процес» примирення

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук переконаний, що під час активної фази війни Росії в Україні говорити про будь-яке примирення — неможливо.

«Щоб миритися, треба бути живими. Коли триває активна фаза такої вбивчої війни, про це невчасно говорити. Спочатку потрібно припинити нас вбивати», — цитує блаженнішого Святослава пресслужба УГКЦ.

Наступним кроком примирення між Росією та Україною має стати засудження винних і встановлення справедливості.

«Коли буде засуджено російського агресора, наступним кроком може бути початок якогось процесу примирення. І це буде довгий процес. Бо процес примирення означає гоєння ран», — додав Шевчук.

Ватикан і папа Франциск підтримує український народ ще з 2014 року.

Він згадував Росію в молитві за мир 25 березня. Але заявив про своє «несприйняття» дій РФ.

Москва називає війну в Україні «спеціальною воєнною операцією», мета якої «денацифікація» країни. Папа Франциск рішуче відкинув це визначення.

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