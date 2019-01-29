Скандал в Польше: Качиньского обвинили в тайном ведении бизнеса Сегодня, 10:55 1148 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Ярослав Качиньский ЕРА

Польское издание Gazeta Wyborcza утверждает, что имеет записи секретных переговоров лидера партии власти Право и справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером о строительстве двух небоскребов в Варшаве.

Согласно материалам издания, Качиньский и Биргфеллнер якобы обсуждали перспективы строительства двух небоскребов в центре Варшавы. Сумма инвестиций должна была составить 1,3 млрд злотых.

"В двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров хотели разместить квартиры, отель и резиденцию фонда Института имени Леха Качиньского", - цитирует материал издания Европейская правда.

Здания должна была построить компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

В свою очередь, инвестиции проекта должна была подготовить фирма Биргфеллнера. Gazeta Wyborcza утверждает, что австрийская компания выполнила работы, однако Srebrna отказалась оплатить ее услуги в размере 39 млн злотых.

В разговоре Качиньский объяснил Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большую заинтересованность СМИ в этом вопросе. Качиньский посоветовал предпринимателю решить свои претензии относительно неоплаты через суд.

"Если мы не победим на выборах, мы не будем строить небоскреб в Варшаве... Если общественность узнает о строительстве небоскреба перед парламентскими выборами, это может стать политической смертью для ПиС", - якобы сказал Качиньский.

Добавим, что партия Качиньского проиграла выборы мэра в Варшаве.

Gazeta Wyborcza не обвиняет политика в ведении незаконного бизнеса, но делает акцент на его секретности. Проект был конфиденциальным, Биргфеллнер должен был управлять им через две компании, названные Nuneaton i K-Towers.

В ПиС уже выразили протест в связи с публикацией издания. Пресс-секретарь партии Беата Мазурек назвала материал "псевдоразоблачением, слухами и спекуляциями".