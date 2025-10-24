Мафия, покер и легенды НБА: разоблачили самую технологичную аферу десятилетия — BBC 24 октября, 22:25 Технологии, которыми пользовалась мафия, могли бы удивить даже героев «Одиннадцати друзей Оушена» (Фото: via BBC)

Федеральное бюро расследований США провело серию громких арестов, раскрыв сразу два масштабных дела об азартных играх и коррупции в профессиональном спорте. Среди задержанных — действующие и бывшие звезды НБА и люди, связанные с мафией, пишет BBC.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Перше розслідування стосувалося інсайдерських ставок. За версією слідства, гравець Miami Heat Террі Розір і колишній баскетболіст Cleveland Cavaliers Деймон Джонс використовували внутрішню інформацію для маніпуляцій із результатами матчів і ставками.

Джонс передавав мафії дані про стан команди, а Розір впливав на гру, створюючи «штучні травми».

Друге провадження пов’язане з фальсифікацією покерних ігор, у яких, за даними ФБР, брали участь кілька нью-йоркських мафіозних кланів.

Серед фігурантів — головний тренер Portland Trail Blazers Чонсі Біллапс, легенда НБА та член Зали слави. Його точна роль у схемі поки що не розкрита, але слідство вважає, що він міг заманювати заможних гравців у ретельно підлаштовані партії.

Зірки й «риби»

За даними прокуратури, все почалося у 2019 році під прикриттям приватних покерних вечірок у Нью-Йорку, Маямі та Лас-Вегасі. За організацією стояла група, пов’язана з La Cosa Nostra — найстарішою мафіозною мережею США, зокрема з кланами Бонанно, Гамбіно та Дженовезе.

Ці зустрічі виглядали як елітні ігри між зірками спорту, акторами та заможними любителями азарту. За столом сиділи відомі спортсмени та багаті гравці, впевнені, що зірвуть куш. Насправді ж усі вони були «рибами» — саме так мафія називала жертв своєї ретельно продуманої схеми.

У ній також брали участь колишні професійні спортсмени, яких слідчі називають «фейс-картами» — їхня популярність допомагала залучати нових гравців. Серед відомих імен — головний тренер Portland Trail Blazers Чонсі Біллапс і колишній гравець НБА Деймон Джонс.

Вони заманювали заможних і довірливих суперників, для яких можливість сісти за один стіл із зіркою НБА здавалася честю та шансом виграти великі гроші.

Тренер НБА Чонсі Біллапс - від легенди НБА до звинувачень в участі у гучній покерній афері / Фото: Reuters

Але «риба» не мала жодного шансу: результат гри був визначений ще до першої роздачі.

«Це була не гра, а спектакль, — зазначив один із агентів ФБР. — Лише сценарій писали не гравці».

Технологія обману

Технології, якими користувалася мафія, могли б здивувати навіть героїв «Одинадцяти друзів Оушена». ФБР описує схему як «технічно витончену».

Під столом — приховані сенсори. У лампах — міні-камери. У підставках для фішок — аналізатори, що миттєво передають дані оператору в іншій кімнаті.

Цей оператор передавав інформацію одному з гравців, якого називали «квотербеком». Той, своєю чергою, за допомогою ледь помітних жестів подавав сигнали іншим учасникам схеми.

Машина для тасування карт, за допомогою якої шахраї заздалегідь знали результат кожної роздачі / Фото: US Department of Justice

Кілька секунд — і змовники вже знали, коли блефувати, а коли йти ва-банк. У результаті «риба» втрачала десятки, сотні тисяч, а подекуди й мільйони доларів.

Загальна сума збитків, за даними прокуратури, сягнула близько семи мільйонів.

Прихована рентген-машина давала змогу учасникам схеми бачити карти опонентів / Фото: US Department of Justice

Виторг від таких ігор відмивали через криптовалюту, готівку та фіктивні компанії, а частина прибутку йшла мафії.

Жертвами переважно ставали відомі спортсмени або заможні бізнесмени.

Арешти та розслідування

Улітку 2025 року федеральні агенти провели масштабну операцію в одинадцяти штатах.

Заарештовано понад 30 людей — серед них колишні та діючі гравці й тренери НБА, зокрема головний тренер Portland Trail Blazers Чонсі Біллапс, гравець Miami Heat Террі Розір і колишній баскетболіст Деймон Джонс.

Справу про підпільні покерні ігри приєднали до ширшої операції ФБР, спрямованої на боротьбу з незаконними ставками та спортивною корупцією.

За версією слідства, гравець Miami Heat Террі Розір і колишній баскетболіст Cleveland Cavaliers Деймон Джонс використовували внутрішню інформацію для маніпуляцій із результатами матчів і ставками.

Джонс нібито передавав мафії дані про стан команди, а Розір впливав на гру, створюючи «фейкові травми».

Так, у 2023 році під час одного з матчів його спільники поставили 200 тисяч доларів на те, що він набере мало очок. Через дев’ять хвилин після старту Розір залишив поле, посилаючись на біль у нозі.

Гравець Miami Heat Террі Розір - у центрі скандалу з інсайдерськими ставками / Фото: Getty Images

ФБР назвало операцію «скоординованим ударом по організованій злочинності».

«Ми говоримо про десятки мільйонів доларів, про багаторічне шахрайство і про злочинну мережу, що охоплює всю країну та у якій задіяні як представники НБА, так і мафіозні угруповання», — заявив директор бюро Каш Патель на пресконференції в Брукліні.

Згідно з обвинуваченням, мафіозні родини спрямовували частину прибутку від ігор на фінансування інших своїх операцій. Гроші відмивали через криптовалюту, готівку та фіктивні фірми.

Біллапсу та Джонсу висунуто обвинувачення у змові з метою шахрайства та відмивання коштів. Террі Розір фігурує в окремій справі, пов’язаній зі спортивними ставками. Усі троє заперечують свою провину.

Адвокат Біллапса, Кріс Гейвуд, заявив: «Він боротиметься з цими обвинуваченнями з тією ж рішучістю, з якою провів 28 років у професійному спорті».

Прокуратура Східного округу Нью-Йорка наголосила, що всі обвинувачені залишаються невинуватими, доки суд не ухвалить рішення. Втім, як зауважив прокурор Джозеф Ночелла, «їхня вдача скінчилася».

Роль мафії сьогодні

Для більшості американців слово «мафія» асоціюється з епохою 1970−80-х — кривавими війнами між кланами, замовними вбивствами та гучними судовими процесами.

Але, як стверджують експерти, La Cosa Nostra нікуди не зникла — вона просто змінилася.

Старий злочинний світ навчився грати за новими правилами / Фото: AFP via Getty Images

«Мафія більше не заробляє на рекеті та вуличних розбірках, — каже колишній прокурор Ед Макдональд. — Тепер вони діють тихіше, розумніше й прибутковіше. Шахрайство, онлайн-букмекерство, криптовалюти — це їхні нові джерела прибутку».

За словами слідчих, злочинні родини Бонанно, Гамбіно та Дженовезе й надалі працюють у тіні фінансового світу — від інвестиційних афер до нелегальних азартних ігор. «Покерна справа» лише продемонструвала, наскільки добре мафія адаптувалася до цифрової епохи.

У ФБР переконані: це лише «верхівка айсберга». Розслідування триває, і влада не відкидає можливості нових арештів.

Реакція НБА та наслідки

У НБА поки що утримуються від коментарів. Чонсі Біллапса та Террі Розіра тимчасово відсторонили від роботи, а сама асоціація розпочала внутрішню перевірку.

«Цілісність гри — наш пріоритет», — заявила пресслужба НБА.

Втім, як зауважують аналітики, наслідки цієї справи виходять далеко за межі баскетболу. Вона стала нагадуванням про те, що навіть у світі мільйонних контрактів і довгострокових угод усе ще залишається місце для старих схем — тільки тепер вони вийшли на рівень «хай-тек».