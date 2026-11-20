Поводом для расследования стало обнаружение конфиденциальных судебных документов в офисе Фредерика Шатиона в Италии — давнего соратника лидера партии Марин Ле Пен (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

Бывшего генерального секретаря Министерства внутренних дел Франции Юга Муту подозревают в передаче партии «Национальное объединение» (RN) конфиденциальной информации о судебных расследованиях, касающихся этой политической силы. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес вызвал его для дачи объяснений.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает The Telegraph.

Муту, ранее занимавший должность генерального секретаря МВД, в настоящее время является высшим представителем французского правительства в регионе «Центр — Долина Луары».

Реклама

В пятницу, 20 ноября, Нуньес вызвал чиновника на встречу после того, как издание Le Monde обнародовало информацию о возможной утечке данных. Сам Муту отказался комментировать обвинения.

Глава МВД Франции заявил, что по этому делу продолжается судебное расследование. По его словам, если подозрения подтвердятся, ситуация будет чрезвычайно серьёзной.

Парижская прокуратура ещё в июле возбудила дело по фактам возможного нарушения служебной тайны, разглашения тайны следствия и использования информации, полученной в результате таких нарушений.

9 ноября следователи провели обыск в штаб-квартире RN. По данным французских СМИ, поводом для расследования стало обнаружение конфиденциальных судебных документов в итальянском офисе Фредерика Шатиона — давнего соратника лидера партии Марин Ле Пен.

Документы якобы касались отдельного расследования по поводу финансирования избирательных кампаний RN в 2022 и 2024 годах. В настоящее время расследование продолжается, официальных подозрений никому не предъявлено.

Читайте также: В окружении Макрона обвинили США в попытке ослабить Украину

Скандал может иметь политические последствия в преддверии президентских выборов во Франции весной 2027 года. Партия Ле Пен имеет высокие рейтинги, однако в то же время оказалась в центре ряда скандалов. Сама Ле Пен обжалует приговор по делу о хищении средств, вынесенный Парижским апелляционным судом в июле.

16 ноября кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года она сократит финансовую помощь Украине.

13 ноября издание Le Figaro писало о готовности Марин Ле Пен к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.