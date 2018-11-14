Скандал в Чехии: премьер-министр признал, что его сын был в оккупированном Крыму

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его сын был в оккупированном Крыму, сообщает чешский портал lidovky.cz.

Однако, по словам Бабиша, его пребывание там было законным и не было похищением.

Премьер раскритиковал журналистов за интервью с его сыном и заявил, что это было сделано намеренно.

По словам политика, информация о его сыне была тщательно подготовлена ​​и приурочена к национальному празднику 17 ноября, так как у Бабиша-младшего журналисты побывали еще в середине октября.

Премьер заявил, что его сына госпитализировали в июле 2015 года после того, как полиция нашла его на автомагистрали D1. Затем его отвезли в психиатрическую больницу.

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Там, по словам премьер-министра, его сын встретил врача Диту Протопопову. Бабиш-младший заявлял, что именно человек Протоповой похитил его и вывез в Крыму.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.