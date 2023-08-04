В Чехии официант включил в заведении гимн РФ и сирену воздушной тревоги, после того как узнал, что среди посетителей есть беженцы из Украины
Один из ресторанов Чехии включил гимн РФ (Фото:ink_lee0/pixabay.com)
В Чехии заведение общественного питания уволило своего сотрудника после того, как украинская беженка обнародовала видео, на котором слышно, как в ресторане включили российский гимн и сирену воздушной тревоги.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Инцидент произошел в небольшом городке возле Праги во вторник, 2 августа. Официант одного из ресторанов, который посетила украинка с подругой, сначала включил гимн РФ, а затем сирену воздушной тревоги.
О таком поведении чеха украинская беженка Олеся Кошилка рассказала в своих соцсетях. Видео быстро разлетелось в сети и собрало волны гневных комментариев. После чего владелец заведения попросил прощения у девушки и уволил своего работника.
По словам украинки, она вместе со своей подругой решила пообедать в заведении CottonClub Brandýs. Оно расположено в небольшом городке Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. В Чехию Олеся переехала после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
«Пришли и сделали заказ. Я попросила пароль от Wi-Fi. На что мне официант чех ответил, что интернет есть только русский. Я сначала не обратила на это внимание, подумала, что он подумал, что я русская. Через минут пять включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю „Это гимн России?“. На что отвечают „Да“. Я говорю, что я — украинка. На что мне отвечают: „И что?“ начинают смеяться и включают звук сирены», — сказала она.
Девушка говорит, что не все работники ресторана поддержали поступок официанта. Другие — вежливо общались. Доказательства с травлей со стороны работника заведения позже Олеся выложила в своих соцсетях. Она опубликовала фрагмент видео, когда в ресторане играет российский гимн.
«Видео набрало более миллиона просмотров. Очень много было негативных отзывов о заведении. После чего позвонил его владелец, извинился, сказал «что сам он за Украину и не понимает, как могло так произойти», — сказала украинка.
Ресторан публично обнародовал свою позицию в соцсетях.
«От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что мы не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и отмежевываемся от них. После вчерашнего инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины», — говорится в заявлении.