В Чехии официант включил в заведении гимн РФ и сирену воздушной тревоги, после того как узнал, что среди посетителей есть беженцы из Украины 4 августа, 13:54 Один из ресторанов Чехии включил гимн РФ (Фото:ink_lee0/pixabay.com)

В Чехии заведение общественного питания уволило своего сотрудника после того, как украинская беженка обнародовала видео, на котором слышно, как в ресторане включили российский гимн и сирену воздушной тревоги.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел в небольшом городке возле Праги во вторник, 2 августа. Официант одного из ресторанов, который посетила украинка с подругой, сначала включил гимн РФ, а затем сирену воздушной тревоги.

Видео дня

О таком поведении чеха украинская беженка Олеся Кошилка рассказала в своих соцсетях. Видео быстро разлетелось в сети и собрало волны гневных комментариев. После чего владелец заведения попросил прощения у девушки и уволил своего работника.

По словам украинки, она вместе со своей подругой решила пообедать в заведении CottonClub Brandýs. Оно расположено в небольшом городке Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. В Чехию Олеся переехала после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

«Пришли и сделали заказ. Я попросила пароль от Wi-Fi. На что мне официант чех ответил, что интернет есть только русский. Я сначала не обратила на это внимание, подумала, что он подумал, что я русская. Через минут пять включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю „Это гимн России?“. На что отвечают „Да“. Я говорю, что я — украинка. На что мне отвечают: „И что?“ начинают смеяться и включают звук сирены», — сказала она.

Девушка говорит, что не все работники ресторана поддержали поступок официанта. Другие — вежливо общались. Доказательства с травлей со стороны работника заведения позже Олеся выложила в своих соцсетях. Она опубликовала фрагмент видео, когда в ресторане играет российский гимн.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук - Olesya Koshilka

«Видео набрало более миллиона просмотров. Очень много было негативных отзывов о заведении. После чего позвонил его владелец, извинился, сказал «что сам он за Украину и не понимает, как могло так произойти», — сказала украинка.

Ресторан публично обнародовал свою позицию в соцсетях.

«От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что мы не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и отмежевываемся от них. После вчерашнего инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины», — говорится в заявлении.