«Заплатите за этих идиотов». В Албании четверо туристов из Италии не заплатили и сбежали из ресторана, премьеру Мелони пришлось разбираться 20 августа, 19:31 Глава правительства Италии Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В воскресенье, 20 августа, премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на поведение своих четырех земляков в Албании, которые сбежали из местного ресторана и не заплатили за свой обед.

Как пишет BBC, глава итальянского правительства приехала в Тирану по приглашению своего албанского коллеги Эди Рамы. А потом узнала из местных новостей, что в городе Берат четверо ее сограждан сбежали из ресторана, не заплатив.

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Глава албанского правительства рассказал для итальянского издания La Stampa, что, узнав об этом случае, глава правительства Италии сказала послу Италии в Албании примерно следующее: «Идите и оплатите счет этих идиотов, пожалуйста!»

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобрижида, который приходится шурином для Джорджии Мелони, сказал, что это было «вопросом национального престижа».

«Она предложила оплатить счет. Посол как раз возвращался в Тирану и мог это сделать. Несколько нечестных лиц не должны позорить нацию честных людей», — рассказал он Reuters.

В субботу, 18 августа, в сети появилось видео, где четверо итальянских туристов посетили ресторан в албанском городе Берат, а затем сбежали из него, не заплатив за заказанные блюда. Ролик стал вирусным и вызвал шквал критики со стороны албанцев в адрес итальянских туристов.