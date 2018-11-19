19 ноября 2018, понедельник

Скандал с журналистом CNN: Белый дом угрожает снова лишить Акосту аккредитации

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Дональд Трамп назвал журналиста CNN

Дональд Трамп назвал журналиста CNN "грубым и ужасным"

Администрация президента США предупредила журналиста CNN Джима Акосту о намерениях вновь лишить его аккредитации в Белом доме, сообщает CNN.

"Белый дом направил новое предупреждение журналисту CNN Джиму Акосте, отметив, что его пресс-аккредитация может быть отменена снова в конце месяца", - сказано в сообщении.

В ответ CNN обратился в окружной суд США с просьбой о назначении еще одного срочного слушания.

Телеканал заявил, что Белый дом нарушает первую и пятую поправки в Конституцию.

"Эти действия угрожают всем журналистам и СМИ. Джим Акоста и CNN продолжать сообщать новости о Белом доме и президенте", - сказано в сообщении.

Напомним, что американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме. 

Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста после конференции 7 ноября, на которой Дональд Трамп устроил перепалку с Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

Официальная причина отзыва аккредитации - рукоприкладство в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

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