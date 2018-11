Скандал с журналистом CNN: Белый дом угрожает снова лишить Акосту аккредитации

Администрация президента США предупредила журналиста CNN Джима Акосту о намерениях вновь лишить его аккредитации в Белом доме, сообщает CNN.

"Белый дом направил новое предупреждение журналисту CNN Джиму Акосте, отметив, что его пресс-аккредитация может быть отменена снова в конце месяца", - сказано в сообщении.

В ответ CNN обратился в окружной суд США с просьбой о назначении еще одного срочного слушания.

Телеканал заявил, что Белый дом нарушает первую и пятую поправки в Конституцию.

"Эти действия угрожают всем журналистам и СМИ. Джим Акоста и CNN продолжать сообщать новости о Белом доме и президенте", - сказано в сообщении.

"I'm not concerned about Russian investigation, because it's a hoax" - US President Donald Trump calls CNN reporter "rude and terrible" after questions on migrant caravan and Russian investigationhttps://t.co/kSNYNCyUpa #ElectionResults2018 pic.twitter.com/zQhCi9F4l6