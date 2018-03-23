Скандал с утечкой данных из Facebook: в Британии разрешили провести обыск в Cambridge Analytica

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Следствие добилось разрешения на обыски в Cambridge Analytica

Следствие добилось разрешения на обыски в Cambridge Analytica

Комиссар по информации Великобритании получил ордер на обыски в лондонском офисе аналитической компании Cambridge Analytica, фигурирующей в скандале вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.

Об этом сообщает BBC.

В офисе комиссара намерены изучить базу данных и сервера Cambridge Analytica, чтобы понять, как в компании использовали информацию, полученную через несанкционированный доступ.

Напомним, что компании Cambridge Analytica в нарушение правил Facebook были переданы  персональные данные 50 млн пользователей соцсети.

Эти данные были собраны через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом.

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Компания Cambridge Analytica сотрудничала в период выборов 2016 года с избирательными штабами двух кандидатов в президенты США от Республиканской партии – Тэда Круза и Дональда Трампа.

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