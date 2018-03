Скандал с утечкой данных из Facebook: в Британии разрешили провести обыск в Cambridge Analytica

Комиссар по информации Великобритании получил ордер на обыски в лондонском офисе аналитической компании Cambridge Analytica, фигурирующей в скандале вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.

Об этом сообщает BBC.

В офисе комиссара намерены изучить базу данных и сервера Cambridge Analytica, чтобы понять, как в компании использовали информацию, полученную через несанкционированный доступ.

Напомним, что компании Cambridge Analytica в нарушение правил Facebook были переданы персональные данные 50 млн пользователей соцсети.

Эти данные были собраны через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом.

Компания Cambridge Analytica сотрудничала в период выборов 2016 года с избирательными штабами двух кандидатов в президенты США от Республиканской партии – Тэда Круза и Дональда Трампа.