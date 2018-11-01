01 ноября 2018, четверг

Скандал с мигрантами: в Италии сняли обвинения с главы МВД Сальвини

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Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

В Италии прокуратура отказалась от обвинений, выдвинутых против главы МВД Маттео Сальвини из-за того, что он не дал разрешение высадить на берег 150 мигрантов со спасательного судна на Сицилии.

Об этом сообщил сам Сальвини, пишет Reuters.

Сальвини прочитал письмо от прокуроров в городе Катания, в котором говорится, что они официально попросили судью отказаться от дела.

Чиновник не объяснил основания их решения.

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Напомним, что расследование против Сальвини началось из-за предполагаемого злоупотребления властью и удержания людей против их воли, после того как итальянскому судну Diciotti было отказано в разрешении высадить мигрантов, которых спасли в Средиземном море.

Тогда Сальвини заявил, что не даст разрешения, пока другие страны ЕС не согласятся принять их.

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