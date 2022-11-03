«Угрозы очевидны, они есть». Что в действительности происходит в Молдове, какова вероятность переворота и будут ли в стране блекауты 3 ноября, 07:33 Эксклюзив НВ Для создания реальной угрозы государственного переворота России в Молдове не хватает харизматичного лидера и активистов, разделяющих идеологию протеста. Пока же участие в протестах мотивировано исключительно деньгами, утверждает молдавский политолог и журналист Андриевский. (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Политолог Андрей Андриевский — о технологиях протестов в Молдове и суммах, которые на них тратит Россия, уровне поддержки президента Майи Санду и готовности страны противостоять российскому энергетическому шантажу.

Ведя открытую масштабную войну в Украине, Россия одновременно раскачивает ситуацию в соседних Украине странах, не являющихся членами ЕС. Среди них Молдова, где несколько недель подряд проходят протесты с требованием отставки правительства нынешнего проевропейского президента Молдовы Майи Санду. Кроме того, в отношении Молдовы Россия пытается применять уже традиционный газовый шантаж, все более урезая поставки газа, а также активно сотрудничает с местными пророссийскими политическими силами, расширяя финансирование их деятельности.

Видео дня

О том, как развивается ситуация внутри страны, способны ли пророссийские силы внутри Молдовы взять политический реванш, пусть даже через реальный государственный переворот, НВ говорит с молдавским политологом главным редактором независимого молдавского медиаресурса AVA — TV Андреем Андриевским.

— Что сейчас происходит в Молдове, насколько недоверие правительству Майи Санду действительно принимает активные формы или это все-таки показная протестная активность?

— Буквально дня четыре назад The Washington Post опубликовала и Rise Moldova, известная группа журналистов-расследователей, также подтвердила параллельным расследованием, что у этих протестов российский след. По данным расследований, ФСБ России на полном серьезе разрабатывает план государственного переворота в Молдове, и участниками этого переворота как раз должны стать пророссийские силы, в первую очередь партия [молдавского миллионера, известного коррупционной деятельностью] Илана Шора, ну и потом социалисты и коммунисты. Потому сотрудники ФСБ активно выделяют деньги на Молдову, помогают организационно-идеологические моменты прорабатывать. То есть, это целенаправленная кампания, они выводят на протесты людей, более того, примерно две недели назад во время обысков здесь задержали людей Шора с почти 4 млн леев на руках (около $210 тыс.). Это, по словам наших спецслужб, примерные траты на один большой протест и промежуточные протесты в течение недели. Шор признал, что да, это деньги его, что он якобы давал их людям на проезд, и это не подкуп людей, но сути это не меняет.

На самом деле это деньги из России для того, чтобы раскачивать ситуацию, возить людей. Контингент, который выходит на протест тоже очевиден — это беднейшие жители сел, которых просто заманивают небольшими деньгами и возможностью посетить Кишинев, тем более, что их кормят в дороге. Ну и их руками хотят раскачать ситуацию и привести к власти пророссийские элементы.

— Насколько это реалистичные план? Ведь на проплаченных митингах, без идеологического активного ядра, без лояльности спецслужб или людей, готовых проявлять насилие, переворота не сделаешь.