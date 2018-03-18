Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении Су-24 ВВС Сирии.
Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.
#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn— FSA News (@FSAPlatform) 18 марта 2018 г.
По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности в данный момент судить сложно.
Су-24 - советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
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