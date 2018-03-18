Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении Су-24 ВВС Сирии

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Су-24 (иллюстративное фото)
Фото: Stuart Rankin/Flickr

Су-24 (иллюстративное фото)

Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении Су-24 ВВС Сирии.

Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.

По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности в данный момент судить сложно.

Су-24  - советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

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