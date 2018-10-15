Сирийские повстанцы передумали выводить свои силы из провинции Идлиб

Договоренности Путина и Эрдогана с повстанцами о создании демилитаризованной зоны провалились

Несмотря на то что с понедельника, 15 октября, сирийская провинция Идлиб, согласно договоренностям между повстанцами, сирийскими правительственными силами, Россией и Турцией, должна была стать демилитаризованной зоной, ни одна радикальная группировка не покинула территории провинции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Дамаск пообещал принять военные меры.

"Мы предпочитаем получить Идлиб путем перемирия, но есть и другие возможности", - заявил представитель МИД Сирии.

Накануне крупнейшая группировка джихадистов в Идлибе Хайят Тахрир аш-Шам поддержала планы Турции и России создать буферную зону. Однако позже представители организации изменили свое мнение и поклялись "бороться за джихад и священную революцию". Группировка Файлак аш-Шам, которая контролирует часть провинции Идлиб, также отказалась вывести свои силы.

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин договорился с Реджепом Эрдоганом о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны. План Путина и Эрдогана имел своей целью избежать военной операции в Идлибе. Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал договоренности ради спасения 3 миллионов жизней мирных жителей.

Зону планировали создать до 15 октября вдоль линии столкновения войск оппозиции и режима президента Сирии Башара Асада. Планировалось, по общим договоренностям, вывести тяжелое вооружение - танки и реактивные системы залпового огня - всех оппозиционных групп. Из зоны также должны были вывести всех "радикально настроенных боевиков".