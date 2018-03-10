Сирийские повстанцы начали покидать Восточную Гуту - СМИ

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Часть воюющих против правительственных войск отправились в провинцию Идлиб

Часть воюющих против правительственных войск отправились в провинцию Идлиб

Издание Радио Свобода сообщает, что часть повстанцев, которые ведут боевые действия против сирийских правительственных войск, начали покидать осажденную Восточную Гуту.

По данным журналистов, решение об эвакуации было принято во время консультаций представителей ООН с лидерами постанцев.

Также организация Джейш аль-Ислам сообщила, что представителей Хаят Тахрир аш-Шам переводят в провинцию Идлиб.

Напомним, с 18 февраля в Восточной Гуте не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больниц и голоде среди населения.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращения огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

4 марта Башар Асад заявил, что его войска должны продолжить наступление на анклав повстанцев в Восточной Гуте, несмотря на международные призывы положить конец кровопролитию.

 

 

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