24 мая 2018, четверг

Сирийская система ПВО отразила ракетный удар по аэропорту - СМИ

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Иллюстративное фото
Фото: Nidalgazaui / Twitter

Иллюстративное фото

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар по военному аэропорту недалеко от города Хомс, сообщает Reuters со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

"Один из военных аэропортов в центральном регионе подвергся ракетной атаке. Наши системы ПВО противостояли атаке и не позволили ей достичь своей цели", - говорится в сообщении государственного агентства SANA.

Ранее SANA сообщало о звуках взрывов около аэропорта Дабаа, примерно в 20 км от Хомса и в 10 км от границей с Ливаном.

Напомним, в ночь на 10 мая Иран нанес массированный ракетный удар с территории Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах. После этого израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. 

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