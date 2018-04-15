Сирийская правительственная армия объявила, что полностью вытеснила повстанцев из Восточной Гуты

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Восточная Гута теперь полностью под контролем правительственных войск Сирии

Восточная Гута теперь полностью под контролем правительственных войск Сирии

Командование сирийской правительственной армии 14 апреля заявило, что из Восточной Гуты полностью вытеснены повстанцы после того, как последние из них покинули Думу, передает Reuters со ссылкой на сирийские правительственные СМИ.

"Все террористы покинули город Думу, их последний бастион в Восточной Гуте", - говорится в заявлении командования армии Асада.

Напомним, в феврале сирийские правительственные войска при поддержке России начали наступление на Восточную Гуту. 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

После этого группа сирийских повстанцев Джаиш-аль-Ислам, которая контролировала Думу, достигла договоренности с представителями Асада и их российскими союзниками о том, что они покинут город. В течение нескольких дней повстанцы, их семьи и гражданские, которые не захотели оставаться в Думе, после того, как ее захватил Асад, на автобусах покинули город и направились в оппозиционные районы на севере Сирии.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае. Однако Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

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